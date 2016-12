ORF 2 06:05 bis 06:30 Magazin Guten Morgen Österreich Mit Wanda in den Winter / Tipps für den Winterreiseverkehr / Wie man sich richtig gegen die klirrende Kälte wappnet, wenn man auf Sport im Freien nicht verzichten will A 2016 Stereo Live 16:9 Merken Winterbeginn mit einer der erfolgreichsten heimischen Bands: Wanda aus Wien schauen vor ihrem Auftritt in Salzburg im mobilen Studio vorbei. Außerdem geben Lukas Schweighofer und Nina Kraft Tipps, welchen Routen man wann und wo im Winterreiseverkehr ausweichen sollte. Außerdem: Wie man sich richtig gegen die klirrende Kälte wappnet, wenn man auch jetzt auf Sport im Freien nicht verzichten will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nina Kraft, Lukas Schweighofer Gäste: Gäste: Wanda (Band) Originaltitel: Guten Morgen Österreich

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 282 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 42 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 42 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 42 Min.