Schweiz 1 11:35 bis 12:15 Magazin Kassensturz Die Sendung über Konsum, Geld und Arbeit Diebischer Bancomat: Was, wenn die Maschine Ihr Geld frisst? / Toys"R"Us: Spielzeugverkäufer beutet Angestellte aus / Zäh oder zart? Fondue Chinoise im Degustations-Test / Küren Sie den grössten Etikettenschwindel des Jahres 2016 CH 2016 2016-12-21 02:50 Stereo HDTV Merken Diebischer Bancomat: Was, wenn die Maschine Ihr Geld frisst?: Es darf nicht sein, und trotzdem passiert es: Der Bancomat rückt zu wenig Geld heraus. "Kassensturz" kennt mehrere Fälle. Diese zeigen: Sagt die Bank, dem Automaten sei kein Fehler unterlaufen, haben die Geprellten kaum eine Chance, zum fehlenden Geld zu kommen. Toys"R"Us: Spielzeugverkäufer beutet Angestellte aus: Den Preis für fette Weihnachtsgeschäfte zahlen beim Spielwarenkonzern Toys'R'Us die Angestellten: Das Teilzeitpersonal muss ständig verfügbar sein, und das zu einem skandalös tiefen Stundenlohn. "Kassensturz" konfrontiert den Spielzeughändler mit seinen Mickerlöhnen. Zäh oder zart? Fondue Chinoise im Degustations-Test: Bei welchem Fondue Chinoise kommt Festtagsstimmung auf? "Kassensturz" lässt Fleischexperten Schweizer Rindfleisch aus Grossverteilern testen. Fünf Produkte bereiten der Jury keine Gaumenfreude: Sie schrumpfen in der Bouillon kläglich oder werden ganz gummig. Küren Sie den grössten Etikettenschwindel des Jahres 2016: Der Wecker mit Schweizer Kreuz aus China oder die Backform, die nur auf der Etikette spülmaschinenfest ist: Das "Kassensturz"-Publikum wählt per SMS oder Internet den "Etikettenschwindel 2016". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kathrin Winzenried Originaltitel: Kassensturz

