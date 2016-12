n-tv 20:15 bis 21:05 Dokumentation Achtung, Kamera! Wenn Kollegen ausrasten GB 2016-12-21 03:10 16:9 HDTV Merken Im Schnitt arbeitet ein Mensch 10.000 Tage seines Lebens. Nervende Kollegen, langsame Computer und undankbare Chefs lösen bei dem durchschnittlichen Arbeiter zweimal am Tag eine sogenannte "Schreibtisch-Wut" aus. Die n-tv Dokumentation deckt auf was passiert, wenn Menschen ihre Wut nicht unter Kontrolle haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Angriest - Caught on Camera