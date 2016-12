Nick 05:45 bis 06:10 Trickserie Fresh Beat Band Spione Der Wow-Faktor USA 2015 Wieder da Merken Bei der Casting-Show "Wow-Faktor" geht es drunter und drüber. Wieso kann niemand seinen Song beenden und was hat die fiese Cindy Sauernote damit zu tun? Unsere Topspione der "Fresh Beat Band" gehen der Sache auf den Grund? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Beavers (Twist) Jaden Betts (Jax/Karate Kid) Keith Ferguson (Announcer/Judge/Newscaster) Yvette Gonzalez-Nacer (Kiki) Thomas Hobson (Shout) Tom Kenny (Reed/Bo Monkey) Tia Mowry-Hardrict (Sindy) Originaltitel: Fresh Beat Band of Spies Regie: Chuck Sheetz, Derek Prout Drehbuch: Michael Ryan Musik: Stuart Kollmorgen, Dan Pinnella

