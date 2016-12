N24 Doku 08:40 bis 09:20 Magazin Welt der Wunder Lebensrettender Kopfschutz: Wie entstehen Fahrradhelme und was macht sie so sicher? Lebensrettender Kopfschutz: Wie entstehen Fahrradhelme und was macht sie so sicher? D 2015 Merken Er ist ein Muss für alle Radfahrer und kann in bedrohlichen Situationen Leben retten: der Fahrradhelm. Den richtigen Kopfschutz gibt's in allen Varianten und für jeden Geschmack. "Welt der Wunder" zeigt, was einen guten Fahrradhelm ausmacht. Außerdem: Umbau extrem - welche Schwierigkeiten stecken in der Modernisierung eines Aluminiumwarmwalzwerkes? Auf Spurensuche - manipuliert der Geheimbund der Illuminaten das Weltgeschehen? Und: Süß oder salzig - wie entsteht leckeres Popcorn? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder

