Servus TV 12:00 bis 12:55 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - durch Europa Auf dem Dach Europas - Im Bann der Alpen (1/2) Auf dem Dach Europas (1/3): Im Bann der Alpen (1/2) D 2013 2016-12-21 19:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Alpen und der Mensch - von jeher sind das Geschichten der Superlative, von Erfolgen und tragischem Scheitern. In acht Nationen prägen die Alpen die Landschaft und das Leben von fast 15 Millionen Menschen. Klimatische Besonderheiten und extreme Lebensbedingungen machen die steilen Bergmassive aber auch zu einem besonders empfindlichen und gefährdeten Ökosystem. Die Doku-Reihe "Auf dem Dach Europas" folgt der "Via Alpina", einem 6.000 Kilometer langen Wanderweg, der die Alpen in ihrer ganzen Länge von Westen nach Osten durchmisst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Entdeckungsreise - durch Europa Drehbuch: Barbara Lueg, Stephan Merseburger Kamera: Martin Adam, Thorsten Eifler

