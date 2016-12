Servus TV 05:25 bis 06:10 Dokumentation Moderne Wunder Wie Städte funktionieren - Nahrung USA 2013 2016-12-24 06:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Nahrung: Der Mensch kann ohne Nahrung nicht überleben. Es ist die wichtigste Energiereserve der Großstädte. Allein in New York nehmen die 8 Millionen Einwohner jeden Tag über 10.000 Tonnen Nahrung zu sich. Da die Nachfrage so groß ist, müssen Restaurants und Supermärkte täglich beliefert werden. Ansonsten würden die Großstädte innerhalb von wenigen Tagen über keine frischen Nahrungsmittel mehr verfügen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Modern Marvels Regie: William Karel Drehbuch: William Karel

