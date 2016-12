Sat.1 20:15 bis 22:00 Komödie Santa Clause 3: Eine frostige Bescherung USA 2006 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken So kurz vor Weihnachten überrascht Scott Calvin alias Santa Clause seine Familie mit einem Urlaub am Nordpol. Doch die Idylle währt nicht lange: Jack Frost hat es auf den Job des Weihnachtsmannes abgesehen und nutzt den Familientrip, um endlich die Macht am Nordpol an sich zu reißen. Um an sein Ziel zu kommen, macht er sich eine Klausel im Vertrag von Santa Clause zu Nutze, welche die beiden kurzerhand in die Vergangenheit befördert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Allen (Scott Calvin / Santa Claus) Martin Short (Jack Frost) Elizabeth Mitchell (Carol Calvin / Mrs. Claus) Eric Lloyd (Charlie) Judge Reinhold (Neil Miller) Liliana Mumy (Lucy Miller) Wendy Crewson (Laura Miller) Originaltitel: The Santa Clause 3: The Escape Clause Regie: Michael Lembeck Drehbuch: Ed Decter, John J. Strauss Kamera: Robbie Greenberg Musik: George S. Clinton Altersempfehlung: ab 6