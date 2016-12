Sat.1 05:30 bis 10:00 Magazin SAT.1-Frühstücksfernsehen Kirsten Hanser - Seit Jahren schon engagiert sie sich in Indien für die Ärmsten der Armen - die Kinder. Wie es um die Projekte steht, die sie unterstützt, wird sie uns auch in diesem Jahr erzählen! / Christoph Scheermann - Unser Film-Experte weiß, was sich in den Kinos diese Woche lohnt - Und bei welchen Filmen ihr euch das Geld lieber sparen solltet! D 2016 Stereo Live 16:9 HDTV