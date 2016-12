SWR 20:15 bis 21:00 Dokumentation Lecker aufs Land Auf dem Hof von Ingrid Jauernik in Hohenlohe D 2016 2016-12-21 02:25 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Schon mal Schafe gemolken? Drei Hofpraktikantinnen, gestandene Bäuerinnen aus "Lecker aufs Land", stehen vor einer neuen Herausforderung. An der Melkmaschine lernen sie die überraschenden Tücken kennen, wenn's ums Schafemelken geht. Und das alles vor Tagesanbruch! Brigitte Müller, Landfrau aus dem Schwarzwald, Alexandra Damm, Winzerin aus Rheinhessen und Beate Lang, Biobäuerin aus dem Heilbronner Land, stellen sich dem, nicht ganz bierernsten, Wettbewerb - denn sie sind neugierig, können zupacken und schätzen es, den Schafhof von Ingrid und Karl Jauernik in Bretzfeld von der Pike auf kennenzulernen. Ihre Heimat Hohenlohe möchte Ingrid ihren Mitstreiterinnen bei dieser Gelegenheit auch gleich noch zeigen. Im nostalgischen Oldtimerbus kurven sie nach Bächlingen an der Jagst, wo Ingrid aufgewachsen ist. Oben in Langenburg werden die vier von den berühmten Wiebele naschen und unten in Bächlingen ein lauschiges Plätzchen an der Jagst aufsuchen. Nach einer weiteren spannenden Hofaufgabe klingt der Tag bei Lamm- und Käsespießen vom Grill aus, die Ingrid in bewährter Manier mit ihrem zukünftigen Schwiegersohn Valli vorbereitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lecker aufs Land - Erst die Arbeit, dann das Vergnügen