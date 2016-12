SWR 14:45 bis 15:15 Dokumentation Eisenbahn-Romantik Traumhafte Modelleisenbahnen D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken In dieser Sendung zeigen wir internationale Modellbahnklassiker, die im Jahr 2012 auf den großen Modellbahnmessen in Dortmund, Köln und Utrecht präsentiert wurden. Anlagentechnisch sind wir in Holland, Frankreich, den USA und Deutschland unterwegs, aber auch - und das ist sehr außergewöhnlich in der Modellbahnszene - in der Türkei. Die Anlage "Selcuk" führt den Betrachter an die Stätten des antiken Ephesos und setzt gleichzeitig der türkischen Eisenbahn ein Denkmal. Die Anlage ist ausgezeichnet mit dem Award der Modellbahnmess Utrecht "ONTRAXS 2012". Eine weiteres Highlight unter all den Kunstwerken, die zu sehen sind, ist mit Sicherheit die Winteranlage der Lippstädter Eisenbahnfreunde - eine Anlage ganz in glitzerndem Weiß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisenbahn-Romantik