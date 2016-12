Kabel1 Doku 22:00 bis 22:25 Dokumentation Die schrecklichsten Verbrechen der Welt David Lashley: Mord aus Hass USA 2011-2012 2016-12-21 01:20 16:9 HDTV Merken London 1977: Die junge Erbin Janie Shepherd verschwindet - zwei Monate später wird ihre verstümmelte Leiche gefunden. 13 Jahre wird es dauern, bis der Mörder vor Gericht gebracht wird. Die Ermittlungen weisen von Anfang an darauf hin, dass der vorbestrafte Serientriebtäter David Lashley die hübsche Frau vergewaltigte und ermordete. Doch ohne die Möglichkeit, einen DNA-Abgleich zu machen, und ohne die Aussage Lashleys, haben die Polizisten nichts in der Hand ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Great Crimes and Trials