Kabel1 Doku 20:15 bis 21:05 Dokumentation Fatales Vertrauen - Dem Mörder so nah Der letzte Vorhang USA 2015 16:9 HDTV Merken Der frühere Hollywood-Schauspieler Jimmie Fererra wird im Herbst 1985 in seinem eigenen Haus in Yuma, Arizona, niedergeschossen. Die Polizei sucht in Jimmies Freundeskreis, unter seinen Geschäftspartnern und auch in seiner Familie nach dem Killer. Sie finden nichts. Erst 21 Jahre später kommt Licht ins Dunkel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unusual Suspects