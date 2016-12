RTL II 15:00 bis 16:00 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Ungewollt Vater D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Sommer, Sonne, Strand - ein unbeschwerter Urlaub mit den Kumpels. Klar, dass dabei auch der Sex nicht zu kurz kommt; die Freundinnen zu Hause müssen ja davon nicht erfahren! So hält es auch Menowin (27). Alles hätte einfach eine schöne Erinnerung werden können, wenn, ja wenn es nicht wenige Monate nach dem Urlaub an seiner Tür geklingelt hätte. Wer da erwartungsvoll auf seiner Schwelle steht, ist Malie (19). Die süße Thailänderin informiert ihn, dass ihre leidenschaftlichen Nächte nicht folgenlos geblieben sind: Sie ist schwanger. Für Menowin ein herber Schlag, denn in seinem Leben gäbe es zwar möglicherweise Platz für ein Kind, aber sicher nicht für eine Frau. Seine große Liebe ist und bleibt Amy (25), sie will er um keinen Preis verlieren. Es beginnt ein großes Versteckspiel, an dem auch Amy selbst nicht unbeteiligt ist. Ihr Problem: Sie erwartet ein Baby, geht aber davon aus, dass Menowin nicht begeistert sein wird, hat er doch immer behauptet, nie Vater werden zu wollen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...