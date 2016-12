RTL II 12:00 bis 13:00 Dokusoap Family Stories Sexy Julias Weg ins Glück (7) D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Julia (27), YouTube-Sternchen mit 30 Millionen Klicks, erhält von ihren Fans durchweg positives Feedback auf ihr neues TV-Format für Kinder. Allerdings hat sie immer noch keine Rückmeldungen der Produktionsfirmen erhalten. Dann bekommt sie Post von einem gutaussehenden TV-Produzenten, der sie noch am gleichen Abend zu sich einlädt, um mit ihr über das Projekt zu sprechen. Julia ist überglücklich. Doch ihre beste Freundin Baha wittert eine Falle und lehnt es ab, Julia zu unterstützen. Die beiden jungen Frauen entzweien sich, und Julia ist plötzlich auf sich allein gestellt. Schon bei der Outfit-Frage ist Julia überfordert und tappt von einem Fettnäpfchen ins nächste. In den Büroräumen des Produzenten erwartet dieser sie schließlich mit einem stilvollen Abendessen. Julia fühlt sich geschmeichelt, hegt allerdings erste Zweifel. Bahas Verdacht scheint sich zu bewahrheiten, und der Abend droht in einem Desaster zu enden. Wie weit wird Julia für den Erfolg ihres Formats gehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories

