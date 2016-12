RTL II 09:00 bis 11:00 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Anja (36) und Jennifer (28) die Familien D 2013 16:9 HDTV Live TV Merken In der Familie der 36-jährigen Anja dreht sich alles um Natur und harte Arbeit. Man lebt schließlich auf dem Land und hat sich um den Hof zu kümmern, auf dem neben Schweinen und Kaninchen im Sommer auch Enten und Gänse gezüchtet werden. Für Anja und ihren Mann Jens (43) ist das Landleben das einzig Wahre, um Kinder aufzuziehen. Playstation und Fernseher gibt es auch hier, aber nur in Maßen. Die Söhne Florian (17), Nico (15), Marlon (8) und Nils (7) packen überall mit an und so wird neben Arbeit, Schule und Ausbildung noch im Stall und auf dem Feld mit geholfen. In Anjas Leben haben nur Dinge Platz, die auch alltagstauglich sind, sie trägt meistens Overall, Gummistiefel und zweckgebundene Frisuren. Nur wenn sie einkaufen geht, dürfen Wimperntusche und die gute Jeans nicht fehlen. Jennifer (28) würde am liebsten den ganzen Tag shoppen, aber leider lässt das ihr begrenztes Familienbudget nicht zu. Trotzdem ist Styling ein Muss für die dreifache Mutter, die nie ungeschminkt vor die Tür geht. Aber auch zu Hause muss alles tipptopp sein. Die Hausarbeit teilt sich die hübsche Mami mit Ehemann Simon. Der 34-Jährige stählt seinen Körper bis zu fünf Mal pro Woche im Fitnessstudio. Sein großes Ziel ist es, die Familie irgendwann mit Hip Hop und Tanz zu ernähren. Dafür muss natürlich trainiert und geübt werden. Die drei Töchter Deliah (9), Silara (6) und Ciara (4) werden mit gesunder Strenge erzogen und sind, wie es sich für Stadtmädchen gehört, immer hübsch gestylt. Ansonsten wird bei den Kids Selbstständigkeit groß geschrieben. Und so sind sie schon Fachfrauen im Zimmer aufräumen und natürlich auch beim Hip Hop tanzen mit Mama und Papa. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch

