RTL II 06:00 bis 07:00 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Der Untertan / Die mit dem Wolf tanzt D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Eine verzweifelte Mutter wendet sich an die Detektive. Sie hat Angst, dass ihr Sohn ins kriminelle Milieu abrutscht. Das Detektiv-Ehepaar Wolloscheck und die Praktikantin Lisa Kerwitz observieren den 25-Jährigen. Sie finden heraus, dass er sein ganzes Hab und Gut verscherbelt hat. Hat er ein Drogenproblem und finanziert sich so seine Sucht? Als das Team die Zielperson beim Stehlen beobachtet, bringen sie sich selbst in die Schusslinie und ihr Undercover-Einsatz droht aufzufliegen. Giulia Peroni und Thomas Berg werden von einem misstrauischen Ehemann beauftragt. Er befürchtet, dass seine Frau hinter seinem Rücken wieder Kontakt zu ihrem alkoholkranken Bruder aufgenommen hat und ihn finanziell unterstützt. Die Ermittlungen führen die Detektive in die bunte Welt des amerikanischen Traums mit Cowboyhüten und Countrymusik: Nutzt die 42-Jährige ihr Hobby als Vorwand, um heimlich ihren Bruder zu treffen? Oder ist nicht etwa ein amerikanischer Vereinskollege der Grund, warum sie nur noch für ihr Westernhobby lebt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

