Der schüchterne Einzelgänger Oskar (Kåre Hedebrant) lebt bei Stockholm und wird von Mitschülern gnadenlos gehänselt. Seine alleinerziehende Mutter bekommt davon nichts mit, und der 12-Jährige flüchtet sich in Rachegedanken. In der neu zugezogenen Eli (Lina Leandersson) findet er eine Freundin. Sie wohnt bei ihrem Vater Håkan (Per Ragnar) und gibt Oskar Selbstvertrauen. Zeitgleich häufen sich unheimliche Morde. Und Eli erscheint nur nachts.

Die schwedische Romanverfilmung nach John Ajvide Lindqvists erzählt mit Arthaus-Mitteln eine tief bewegende Liebesgeschichte zwischen einem Jungen und einem Vampir. Der rundweg ungewöhnliche, romantische Nacht-Thriller gewinnt der Blutsauger-Thematik beeindruckende Aspekte ab. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Kåre Hedebrant (Oskar) Lina Leandersson (Eli) Per Ragnar (Håkan) Henrik Dahl (Erik) Karin Bergquist (Yvonne) Peter Carlberg (Lacke) Ika Nord (Virginia) Originaltitel: Låt den rätte komma in Regie: Tomas Alfredson Drehbuch: John Ajvide Lindqvist Kamera: Hoyte Van Hoytema Musik: Johan Söderqvist Altersempfehlung: ab 16