RTL NITRO 22:00 bis 22:50 Krimiserie Burn Notice Kugelhagel USA 2009 HDTV Merken Bei der Rückkehr zu Fionas Apartment stellen sie und Michael überrascht fest, dass offenbar ein Fremder in die Wohnung eingedrungen ist. Als sie den Einbrecher daraufhin stellen können, trauen sie jedoch ihren Augen nicht: Es handelt sich um den kleinen Jungen Joey, der eine von Fionas Waffen stehlen wollte, um - so sagt er - damit seinen Vater zu erschießen. Joey erklärt den beiden, dass sein Vater gedroht habe, ihn und seinen Bruder von ihrer Mutter zu trennen. Die Mutter, April Luna, bestätigt ihnen später die Geschichte und gesteht, dass sie sich in dem ausstehenden Sorgerechtsstreit kaum eine Chance ausrechne. Denn ihr Ehemann verfüge nicht nur über wichtige Kontakte in der Politik und in den Medien, sondern habe auch noch einen Bruder hinter sich, der Geschäfte mit der Mafia macht. April sieht keine Möglichkeit, ihre Kinder zu sich nehmen zu können, obwohl der Vater bekanntermaßen gewalttätig ist. Michael, der sich nur zu gut in den Jungen hineinversetzen kann, übernimmt den Fall. Gemeinsam mit Sam und Fiona plant er, Erik Luna so sehr unter Druck zu setzen und Angst einzujagen, dass dieser panisch aus der Stadt flieht und so die Verhandlung um das Sorgerecht verpasst. Doch in ihrem Plan haben sie nicht Eriks abgebrühten Bruder Quinn bedacht. Unterdessen umwirbt Tom Strickler, selbsternannter Vermittler für Aufträge an Spione, Michael noch immer. Um dieses Ziel zu erreichen, schlägt Strickler ungewöhnliche Wege ein und schickt eine junge, attraktive Frau, die ihn mit Worten und Bodylotion zu überreden versucht. Nicht nur wegen dieser Aktion ist Strickler Fiona ein Dorn im Auge. Sie traut ihm einfach nicht über den Weg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeffrey Donovan (Michael Westen) Gabrielle Anwar (Fiona Glenanne) Bruce Campbell (Sam Axe) Sharon Gless (Madeline Westen) Josie Davis (April Luna) Jay Harrington (Erik Luna) Nicholas Lea (Quinn Luna) Originaltitel: Burn Notice Regie: Ernest R. Dickerson Drehbuch: Matt Nix, Ben Watkins Kamera: William Wages Musik: John Dickson Altersempfehlung: ab 12