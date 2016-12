RTL NITRO 20:15 bis 21:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Ausweglos USA 2006 2016-12-21 01:10 HDTV Merken Die achtjährige Carly wird nach der Schule von einem maskierten Mann entführt. Die Polizei hält einen pädophilen Hintergrund für wahrscheinlich. Die Ermittlungen führen Stabler zunächst zum einschlägig vorbestraften Joel Mayder. Beim Zugriff auf ihn kann er zuerst fliehen, doch bei der Flucht über die Dächer kommt er ums Leben. Als sie den Computer des Verdächtigen überprüfen, wird klar, dass sie den falschen Mann hatten. Nachdem der Van gefunden wurde, in dem Carly entführt worden ist, macht Warner eine erschreckende Entdeckung: Das Blut im Wagen stammt zwar nur vom Nasenbluten, macht aber klar, dass Carly dringend gefunden werden muss, da sie eine akute Leukämie-Krise hat. Als sie die Nachricht Carlys Eltern Pamela und Jake überbringen, ruft der Entführer an und stellt seine Lösegeldforderung. Jake, Filialleiter einer Bank in Manhattan, fährt sofort los, um 300.000 Dollar abzuheben. Der Entführer kann von seinem Standort aus bei den Eltern von Carly durch das Fenster sehen und weiß daher, dass Warner anwesend ist. Benson muss mit Stabler im Kofferraum die Geldübergabe durchführen. Die Aktion wird jedoch von einem diensteifrigen Wachmann vereitelt. Dem Entführer gelingt die Flucht, aber in seinem Reifenprofil steckt ein verräterisches Streusalz, das die Cops auf seine Spur bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Richard Belzer (Detective John Munch) Ice-T (Detective Odafin 'Fin' Tutuola) Dann Florek (Captain Donald Cragen) Diane Neal (Casey Novak) B.D. Wong (Dr. George Huang) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Peter Leto Drehbuch: Dick Wolf, Amanda Green Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16