RTL NITRO 14:50 bis 15:15 Comedyserie Ein Käfig voller Helden Sie sind Rumpelstilzchen? USA 1968 Wieder einmal haben die "Helden" es geschafft: Sie konnten Fotos von ganz geheimen Wunderwaffen der Deutschen knipsen. Der Film soll der Agentin mit dem Decknamen "Rumpelstilzchen" übergeben werden. Oberst Klink bekommt Wind von der Sache und lässt das Lager auf den Kopf stellen. Hogan versteckt den Film in einem Knochen. Diesen überlässt er dann seinem zugelaufenen Hund. Und der macht, was Hunde mit Knochen so machen - er vergräbt ihn. Schauspieler: Bob Crane (Hogan) Werner Klemperer (Klink) John Banner (Schultz) Robert Clary (LeBeau) Larry Hovis (Carter) Richard Dawson (Newkirk) Ivan Dixon (Kinchloe) Originaltitel: Hogan's Heroes Regie: Bruce Bilson Drehbuch: Bernard Fein, Albert S. Ruddy, Phil Sharp Kamera: Gordon Avil Musik: Jerry Fielding