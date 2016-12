RTL NITRO 11:55 bis 12:45 Actionserie Walker, Texas Ranger Porno Queen USA 1995 Live TV Merken Daniel Lamont Dade, angesehener Bürger der Stadt, ist in Wirklichkeit ein Schwerverbrecher. Als diese Wahrheit herauszukommen droht,lässt er durch den professionellen Killer Sonny Lyle einen Richter erschießen. Walker kann den Killer auftreiben, und dieser ist bereit, als Kronzeuge auszusagen. Doch Dade lässt ihn töten. Vorher hatte Lyle Walker erzählt, dass Dade Pornofilme mit minderjährigen Mädchen produziert habe. Walker findet Candy Delight, ein Mädchen, das bei einer dieser Produktionen mitgemacht hat. Sie hat sich mittlerweile aus dem Geschäft zurückgezogen und will auch gar nicht mehr mit ihrer Vergangenheit konfrontiert werden. Erst als ihr eigenes Leben durch Anschläge bedroht wird, ist sie bereit, ihr Schweigen zu brechen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Clarence Gilyard (James Trivette) Noble Willingham (C.D. Parker) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Cathy Podewell (Candy Delite/Julie Forrester) Tom Abbott (Bartender) John Cadenhead (Apartment Manager) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Michael Preece Drehbuch: Albert S. Ruddy, Leslie Greif, Paul Haggis, Christopher Canaan, Calvin Clements jr. Musik: Christopher Franke

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:14

Seit 255 Min. Der Nussknacker

Ballett

3sat 11:15 bis 13:00

Seit 58 Min. SpongeBob Schwammkopf

Trickserie

Nick 11:45 bis 12:15

Seit 28 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 11:45 bis 12:30

Seit 28 Min.