RTL NITRO 09:05 bis 09:45 Krimiserie Leverage Die Oldtimer-Show USA 2012 HDTV Live TV Merken Der Landschaftsgärtner Kyle Davis wurde von Gabe Erickson um sein ganzes Vermögen betrogen. Nate und sein Team sollen Davis helfen, sein Geld zurück zu bekommen. Erickson ist heute im Zeugenschutzprogramm und lebt unter dem Namen Jim Cole, seitdem er gegen die Mafia aussagte. Seine Bewacherin, US-Marshal Rose, lässt ihn kaum aus den Augen und das Team muss nach einem Weg suchen, um an Erickson - und dessen Geld - ranzukommen. Dabei stoßen sie auf seine Vorliebe für Oldtimer. Nate stellt eine Oldtimerausstellung auf die Beine, um Erickson mit einem wertvollen Auto zu ködern. Mit einem alten Packard, Baujahr 1934, der angeblich Benito Mussolini gehört haben soll, können sie schließlich sein Interesse wecken. Parker mimt die unbedarfte Erbin, die das Schmuckstück in der Garage ihres verstorbenen Großvaters gefunden haben will. Hardison tritt als exzentrischer Sammler auf, um den Preis mit einem Kaufangebot in die Höhe zu treiben. Ziel ist es, Erickson dazu zu bringen, seine Geheimkonten anzuzapfen, wo er Rücklagen in Höhe von 50 Millionen Dollar deponiert hat. Sophie und Eliot geben sich derweil als Killerpärchen aus, um Marshal Rose abzulenken. Doch plötzlich hat Erickson wieder die New Yorker Mafia an der Backe, nachdem er unvorsichtig war und Kontakt mit einem Bekannten aus seinem früheren Leben aufgenommen hat, der zufällig gerade Besuch von der Bande hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Hutton (Nathan Ford) Gina Bellman (Sophie Devereaux) Aldis Hodge (Alec Hardison) Christian Kane (Eliot Spencer) Beth Riesgraf (Parker) Matthew Lillard (Gabe Erickson) Ion Overman (Marshal Rose) Originaltitel: Leverage Regie: John Harrison Drehbuch: John Rogers, Chris Downey Altersempfehlung: ab 6

