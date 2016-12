RBB 20:15 bis 21:00 Magazin Täter - Opfer - Polizei extra! Spektakuläre Kriminalfälle (2/2) D 2016 HDTV Merken Wenn ein Verbrechen geschehen ist, stehen die Ermittler oft vor schwierigen Fragen: Was ist die Todesursache? Gibt es Zeugen? Hat der Täter Spuren hinterlassen? Viele kleine Puzzleteile müssen zusammengesetzt werden, um den Täter zu finden und ihm seine Tat gerichtsfest nachzuweisen. Mit Akribie, Geduld und manchmal auch kriminalistischem Bauchgefühl gehen die Ermittler an die Arbeit. Moderator Uwe Madel präsentiert spektakuläre Kriminalfälle aus der gesamten Bundesrepublik. Kriminalisten, Rechtsmediziner und Staatsanwälte dokumentieren, wie sie ganz unterschiedliche Verbrechen - vom perfekt geplanten Diebstahl bis zum kaltblütig ausgeführten Mord zum Schluss doch noch aufklären konnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Uwe Madel Originaltitel: Täter - Opfer - Polizei extra!