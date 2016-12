Super RTL 22:05 bis 23:05 Arztserie Dr. House Plötzlich Familie! USA 2012 Stereo HDTV Merken Wilson schmerzt das Alleinsein und klagt House sein Leid. House, dem das Seelenleben anderer bekanntermaßen wenig kümmert, setzt der Nörgelei schließlich ein Ende: Er erzählt Wilson, das Beth, seine damalige Frau, ihn in der Nacht, als sie sich getrennt haben, angerufen und erzählt hat, dass sie schwanger sei. Folglich ist Wilson stolzer Besitzer eines elfjährigen Sohnes, von dem er aber nichts weiß. Natürlich hat Wilson erhebliche Zweifel an dieser Neuigkeit, doch seine Neugier siegt: Er ruft Beth an, die ihm das Gesagte bestätigt und auch einem Treffen zwischen ihm und seinem Sohn Duncan zustimmt. Jener entpuppt sich als wahrer Musterknabe, der Wilsons Herz im Sturm erobert. Bei einem Folgetreffen gesteht ihm Duncan, dass seine Mutter mit ihm nach Costa Rica ziehen möchte, er aber dazu keine Lust hat und er lieber bei seinem Vater leben würde. Nun muss sich Wilson entscheiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Odette Annable (Dr. Jessica Adams) Charlyne Yi (Dr. Chi Park) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Peter Jacobson (Dr. Chris Taub) Originaltitel: House M.D. Regie: Miguel Sapochnik Drehbuch: Jamie Conway, David Hoselton Kamera: Gale Tattersall Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12