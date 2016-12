Super RTL 14:50 bis 15:15 Trickserie Coop gegen Kat Kung Fu-Coop / April, April! CDN 2008 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Millie hat Coop mit ihren Karatekünsten in der Schule bloßgestellt. Aus Rache will er jetzt auch Karate lernen. Als er dann noch herausfindet, dass Kat seiner Schwester die Tricks beigebracht hat, will Coop nur noch eines: Kat besiegen. 2. Geschichte: 1. April! Coop muss natürlich allen Streiche spielen - auch Kat. Der findet das gar nicht gut und rächt sich... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier, Josh Mepham Drehbuch: Shelley Hoffman, Robert Pincombe Altersempfehlung: ab 6