Super RTL 09:10 bis 09:25 Trickserie Die Oktonauten Die Oktonauten und der Kammzahnschleimfisch GB, IRL, USA 2010 Stereo HDTV Live TV Merken Peso und Kwasi bauen einen Unfall mit einem der U-Boote und müssen sich auf eine einsame Insel retten. Dabei treffen sie auf einen merkwürdigen kleinen Fisch, der offensichtlich nicht im Wasser sondern auch an Land zu Hause ist. Es handelt sich dabei um einen Kammzahnschleimfisch namens Benny. Peso kommt auf die Idee, den Oktonauten durch Benny eine Nachricht zukommen zu lassen. Da Benny aber das seichte Wasser nicht verlassen darf, gibt er die Nachricht weiter an einen Blaubarsch. Der gibt sie weiter an einen Riesentintenfisch und der wiederum an einen Anglerfisch. Und wie bei stiller Post üblich, wird die Nachricht von Mal zu Mal konfuser... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Octonauts Regie: Darragh O'Connell

