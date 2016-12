ONE 08:45 bis 09:30 Dokumentation Basare der Welt - Istanbul D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Schon immer sind europäische Reisende fasziniert vom Zauber orientalischer Basare, von deren Sinnlichkeit und überbordenden Lebendigkeit. Die vier Porträts der schönsten Basare, ihrer Händler, ihrer Wirtschafts- und Lebensform gewähren faszinierende Einblicke, die man als Tourist niemals erleben würde. Den Großen Basar von Istanbul gibt es seit 1461. Die Mutter aller Shopping Malls ist mit 3.000 Geschäften, mehr als 60 Straßen, Lagerhäusern, Moscheen und Restaurants eine Stadt in der Stadt im Herzen Istanbuls. Hier liegen Tradition und Moderne dicht beieinander und jeder findet seinen Platz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Basare der Welt Regie: Stefanie Appel

