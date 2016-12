ONE 20:15 bis 21:10 SciFi-Serie Doctor Who Tod im Himmel GB 2014 Stereo 16:9 Neue Folge Merken "Doctor Who" ist eine britische Science-Fiction-Serie, die ursprünglich von 1963 bis 1989 von der BBC produziert wurde. Nach einer längeren Pause folgte 2005 die Rückkehr mit neuen Folgen. In der Serie reist ein unsterblicher Außerirdischer vom Planeten Gallifrey mit seinen menschlichen Begleitern in einer Telefonzelle (TARDIS) durch Zeit und Raum. Die Neuauflage der Serie hat in Großbritannien einen wahren Hype ausgelöst. In Deutschland ist ONE das Zuhause für "Whovians" und solche, die es werden wollen. Die Cyberman breiten sich auf den Straßen von London aus. Alte Freunde müssen sich mit alten Feinden verbünden, um die Gefahr abzuwehren. Doch kann die UNIT Missy aufhalten? (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenna Coleman (Clara Oswald) Peter Capaldi (The Doctor) Samuel Anderson (Danny) Michelle Gomez (Missy) Chris Addison (Seb) Ingrid Oliver (Osgood) Jemma Redgrave (Kate Lethbridge-Stewart) Originaltitel: Doctor Who Regie: Rachel Talalay Drehbuch: Steven Moffat Kamera: Rory Taylor Altersempfehlung: ab 12