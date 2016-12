ONE 14:45 bis 15:30 Dokumentation Basare der Welt - Teheran D 2015 2016-12-22 05:30 Stereo 16:9 Live TV Merken Schon immer sind europäische Reisende fasziniert vom Zauber orientalischer Basare, von deren Sinnlichkeit und überbordenden Lebendigkeit. Die vier Porträts der schönsten Basare, ihrer Händler, ihrer Wirtschafts- und Lebensform gewähren faszinierende Einblicke, die man als Tourist niemals erleben würde. Der Große Basar von Teheran liegt im Süden der Stadt. Dort bieten unzählige Händler ihre Waren feil. Tausende kommen jeden Tag zum Einkaufen und erleben die entspannte und geschäftige Atmosphäre im wirtschaftlichen Herzen Teherans, in dem kommuniziert, Politik gemacht und gebetet wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Basare der Welt Regie: Elke Werry