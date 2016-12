ONE 12:00 bis 12:30 Familienserie Lindenstraße Folge: 815 Seifenblasen D 2001 Stereo 16:9 Live TV Merken Im Hause Beimer-Ziegler geht es hoch her. Das liegt hauptsächlich am neuen "Familienmitglied" Jack. Das renitente Straßenkind hat Mühe, sich der neuen Umgebung anzupassen. Außerdem befindet sich Jack mit Sarah im Dauerclinch. Zu allem Überfluss handelt sich die gestresste Anna auch noch eine Sommergrippe ein. Hans versucht die Wogen zu glätten. Schwarzer Donnerstag für Frank: Der Dressler-Sohn spekuliert mit Aktien und zunächst scheint die Hoffnung auf einen schnellen und hohen Gewinn berechtigt. Aber dann verlässt Frank das Spekulantenglück. Die Kurse sinken dramatisch und Frank verliert seine gesamte Barschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joachim Hermann Luger (Hans Beimer) Irene Fischer (Anna Ziegler) Julia Stark (Sarah Ziegler) Johannes Scheit (Tom Ziegler) Verena Reichertz (Sophie Ziegler) Cosima Viola (Jack Aichinger) Christoph Wortberg (Frank Dressler) Originaltitel: Lindenstraße Regie: Dominikus Probst Drehbuch: Hans W. Geissendörfer Kamera: Kurt Mikler, Werner Demmer, Heinz Eich, Detlef Hohlmann Musik: Jürgen Knieper

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:14

Seit 254 Min. Der Nussknacker

Ballett

3sat 11:15 bis 13:00

Seit 57 Min. SpongeBob Schwammkopf

Trickserie

Nick 11:45 bis 12:15

Seit 27 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 11:45 bis 12:30

Seit 27 Min.