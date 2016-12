VOX 20:15 bis 21:15 Krimiserie Rizzoli & Isles Am Haken USA 2015 2016-12-21 01:15 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bei einem Angelturnier auf einem Bostoner See wird Mark Harris, einer der Teilnehmer, in seinem Boot von einem Armbrustbolzen getroffen und stirbt. Die Ermittlungen unter den Profi-Angelsportlern ergeben, dass Harris aufgrund seiner Erfolge von seinen Mitstreitern für einen Betrüger gehalten wurde. Jane erfährt, dass das Opfer eine Zeit lang mit Linda Hendrickson, einem Mitglied der Wettkampfjury, zusammen war, sich aber gerade von ihr getrennt hat. Mit Hilfe ihres attraktiven Assistenten Kent stellt Maura fest, dass die Armbrust nicht aus einem Angelboot, sondern vom Ufer aus abgeschossen wurde. Mark Harris starb schnell, weil er ein blutverdünnendes Medikament einnahm. Die Ermittlungen ergeben außerdem, dass Marks geangelte Riesenbarsche nicht aus dem örtlichen See stammten, sondern in betrügerischer Absicht in sein Köderfach gelegt wurden. Alle Hinweise deuten auf Linda Hendrickson als Täterin. Sie hat ihre Zulassung riskiert und ihrem Freund mit illegalen Methoden zu Turniersiegen verholfen. Nachdem Mark durch Linda zum Shootingstar der Szene geworden ist, hat er sie verlassen. Sind Rizzoli und Isles tatsächlich auf der richtigen Spur? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Adam Sinclair (Kent Drake) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Angie Harmon (Jane Rizzoli) Bruce McGill (Vince Korsak) Sasha Alexander (Maura Isles) Lochlyn Munro (Skeet Martin) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Chad Lowe Drehbuch: Michael Sardo Kamera: Frank Perl Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12