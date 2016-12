VOX 05:50 bis 06:45 Krimiserie CSI: NY Boxenstopp USA, CDN 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Bei einem Sponsorenrennen auf den Straßen von Manhattan kommt es zu einem verheerenden Unfall: Nach einem Boxenstopp explodiert plötzlich das Fahrzeug von Rennlegende Davi Santos. Dieser wird daraufhin mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Mac vermutet einen Sabotageakt - zumal Santos in der Rennfahrerszene nicht gerade beliebt ist und viele Neider hat - und lässt die Überreste des Wagens von seinem Team akribisch untersuchen. Dabei erhärtet sich der Verdacht: Die Benzinleitung wurde manipuliert. Damit stehen die Detectives allerdings vor einem ungewöhnlich großen Kreis aus Verdächtigen. Denn es scheint, als habe so ziemlich jeder in Santos' Umfeld ein Motiv für die Sabotage gehabt. Zunächst gerät der junge Nachwuchsfahrer Reece Turnball in Verdacht, den Wagen seines großen Vorbilds manipuliert zu haben, um so seine Karriere möglicherweise "beschleunigen" zu wollen. Doch auch Davi Santos' ärgste Konkurrentin Liza Gray hat ein starkes Motiv: Santos hatte sie vor nicht allzu langer Zeit durch ein waghalsiges Manöver in einem Rennen beinahe getötet. Außerdem erfahren die Ermittler, dass Santos in den letzten Wochen etliche Drohbriefe erhalten hat. Diese stammen von Josh Weaver, der schon lange erbittert gegen das Sponsoring von Autorennen durch Spirituosenfirmen kämpft. Noch etwas gibt den Ermittlern Rätsel auf: Ein Überwachungsvideo zeigt die Frau des Opfers, wie sie heimlich das Hotelzimmer des Teamchefs ihres Mannes verlässt. Die neue Spur wird jedoch schon bald von einer traurigen Nachricht überschattet: Denn als Davi Santos im Krankenhaus stirbt, geht es für das CSI-Team nicht länger nur um Sabotage, sondern um Mord. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Det. Mac Taylor) Melina Kanakaredes (Det. Stella Bonasera) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Det. Don Flack) Antonio Sabato jr. (Davi Santos) Eddie Cahill (Adam Ross) Originaltitel: CSI: NY Regie: Matt Earl Beesley Drehbuch: Anthony E. Zuiker Kamera: Feliks Parnell Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12

