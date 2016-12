TLC 22:05 bis 23:05 Dokusoap Der Coroner - Fälle der Rechtsmedizin Totenstarre USA 2015 Merken Iris Fennell ist eine junge Mutter und hofft, bald ihren beruflichen Traum erfüllen zu können. Die 20-Jährige möchte Krankenschwester werden, doch einige Tage vor Weihnachten wird sie tot aufgefunden. Iris wurde brutal zusammengeschlagen und dann zwei Mal ins Gesicht geschossen. In ihrer Nachbarschaft in Harrisburg gibt es eine Menge zwielichtiger Gestalten, so dass die Verdächtigenliste der polizeilichen Ermittler sehr lang ist. Doch nachdem Gerichtsmediziner Graham die Verletzungen des Opfers untersucht hat, hat er bereits ein klares Tatmotiv vor Augen: ein Verbrechen aus Leidenschaft, nachdem tiefe Gefühle verletzt wurden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Coroner: I Speak for the Dead