TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap My Giant Life - Die Welt von oben Gigantisches Vorhaben USA 2016 Katja und Julie hätten gerne Nachwuchs und sind zur Beratung in einer Kinderwunschklinik. Doch die über zwei Meter große Katja ist unsicher, ob ihre viel kleinere Partnerin wirklich bereit ist, Zeit und Energie für ein Baby aufzubringen. Die Spannungen in ihrer Beziehung werden immer deutlicher. Lindsay versucht unterdessen, in Los Angeles als Schauspielerin Fuß zu fassen. Um attraktiver zu werden, will sich die 2,06 Meter große Frau einer Gesichts-OP unterziehen und Fett absaugen lassen. Doch zunächst braucht sie neue Fotos, um sich bei Agenturen vorzustellen. Da Lindsay so groß ist, hat die Fotografin Schwierigkeiten, die richtige Perspektive zu finden. Originaltitel: My Giant Life