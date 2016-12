TLC 15:05 bis 15:30 Dokusoap Whitney! Voll im Leben Preisgekrönt USA 2015 Merken Die Nerven liegen blank! Whitney steht unmittelbar vor der größten Tanzperformance ihres Lebens: dem Solo-Auftritt am National Museum of Dance in Saratoga Springs. Jazz oder Hip-Hop wäre halb so wild gewesen, doch für diese wichtige Veranstaltung muss etwas völlig Neues her - eine eigene zeitgenössische Choreographie mit Wow-Effekt. Das bringt selbst Power-Frau Whitney an ihre Grenzen, denn die körperliche und psychische Belastung ist enorm. Dank der moralischen Unterstützung ihrer Familie und ihrem eisernen Willen, wächst Whitney einmal mehr über sich hinaus. Am Ende gibt es neben Applaus und Tränen sogar eine ehrenvolle Überraschung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Big Fat Fabulous Life