TLC 12:10 bis 12:40 Dokusoap Ein Koch für gewisse Stunden Darren USA 2008 Merken Maler Darren Gray hat Curtis gebeten, ihn bei einem ausgefallenen Essen für seine Frau Jill zu unterstützen. Auf dem indianischen Straßenmarkt von Santa Fe trifft er den Künstler zur Dinner-Besprechung. Da Jill gern Fisch isst, entscheidet sich der Spitzenkoch für Forellen, die nach der sogenannten "Adobe"-Methode in sonnengetrockneten Lehmziegeln gegart werden. Außerdem soll jede Menge Obst in verschiedenen Variationen auf den Tisch kommen. Das Menü: Nach einem Aperitif aus Kaktusfeigensaft, Limonen und Minze gibt es in Ton gebackene Regenbogenforellen mit Spinat-Speck-Salat und Melonen-Cocktail mit frischen Beeren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Take Home Chef

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:14

Seit 254 Min. Der Nussknacker

Ballett

3sat 11:15 bis 13:00

Seit 57 Min. SpongeBob Schwammkopf

Trickserie

Nick 11:45 bis 12:15

Seit 27 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 11:45 bis 12:30

Seit 27 Min.