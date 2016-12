TLC 06:00 bis 06:25 Dokusoap Die Chrisleys - So geht reich! Baby Chloe ist da! USA 2014 Merken Todd Chrisleys ältester Sohn Kyle ist das schwarze Schaf der Millionärsfamilie. Alkohol und Drogen waren bei ihm lange Zeit an der Tagesordnung, doch jetzt will der 23-Jährige sein Leben ändern. Nachdem Papa Todd über eine Million Dollar für Entziehungskuren und Therapien ausgegeben hat, ist sein Sprössling seit einiger Zeit clean und fühlt sich bereit, eine neue Aufgabe zu meistern: Er möchte endlich die Vaterrolle für seine kleine Tochter Chloe übernehmen. Noch lebt Kyle zusammen mit Großmutter Faye und einer weiteren betagten Dame in einer WG, lässt sich bekochen und bedienen, doch das muss sich jetzt zügig ändern. Um seinem Baby ein guter Vater zu sein, besucht er zusammen mit Todd eine Eltern-Kind-Gruppe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lindsie Chrisley Campbell (Herself) Chase Chrisley (Himself) Grayson Chrisley (Himself) Julie Chrisley (Herself) Kyle Chrisley (Himself) Savannah Chrisley (Herself) Todd Chrisley (Himself) Originaltitel: Chrisley Knows Best Musik: Haim Mazar

