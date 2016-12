RTL 20:15 bis 22:15 Show Spektakulär - Meine unglaubliche Geschichte Wenn Liebe wahre Wunder vollbringt / Von tödlicher Eifersucht zu großen Liebe / Wie ein autistischer Junge in 4 ½ Minuten zum Star wird D 2016 2016-12-21 00:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Reportagen starten mit dem Höhepunkt, dem Moment, der das Leben der Betroffenen für immer veränderte. "Spektakulär" erzählt, wie es zu diesem ganz besonderen Augenblick kam. Was passierte 1 Minute, 2 Stunden, 6 Monate oder sogar 20 Jahre vor dem Ereignis? Wie konnte es zu dieser unglaublichen Geschichte kommen? Chronologisch werden die Geschehnisse aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln von Augenzeugen und den Betroffenen selbst aufgearbeitet. Für den Zuschauer ergibt sich so eine lückenlose Nacherzählung der Geschichte, erschließen sich die Momente, die zu diesem spektakulären Ereignis geführt haben. Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe, am 25. Mai 2016 mit durchschnittlich 2,68 Millionen Zuschauern, trifft der Zuschauer erneut auf Menschen, die durch außergewöhnliche Umstände unerwartet Spektakuläres erfahren und leisten. Die Geschichten im Überblick: Wenn Liebe wahre Wunder vollbringt: Bei dieser Geschichte geht es um Leben und Tod und um unerschütterliche Hoffnung. Im August 2009 sind Miguel Almoril (IT-Berater, heute 44 J.) und Yuliya Almoril (erfolgreiche Bankerin, heute 37 J. alt) aus Hünstetten bei Wiesbaden seit neun Monaten ein Paar. Yuliya ist Miguels große Liebe. Im September 2009 wird Yuliya schwanger. In drei Monaten will das Paar heiraten und ins eigene Haus ziehen. Alles scheint perfekt. Doch am 16. November 2009 soll alles anders kommen. Yuliya ist in der 8. Woche schwanger, als sie einen schweren Autounfall erleidet. Die damals 31-Jährige hat schwerste Kopf und Hirnverletzungen. Der Rettungswagen bringt Yuliya ins nächste Krankenhaus. Mit starken Schmerzmitteln legen die Ärzte Yuliya ins künstliche Koma. Die Ärzte prognostizieren Yuliya eine Überlebenswahrscheinlichkeit von eins zu tausend. Falls sie überlebt, würde sie aufgrund der schweren Hirnverletzungen nie wieder zu Bewusstsein kommen. Während Yuliya weiter im künstlichen Koma gehalten wird, weicht Miguel nicht von ihrer Seite. An die düsteren Prognosen der Ärzte will Miguel nicht glauben. Jeden Tag verbringt er an ihrem Bett, hält ihre Hand, liest ihr aus einem Schwangerschaftsbuch vor, singt leise Lieder für sie. Zwei Wochen nach dem Unfall muss Miguel eine schwere Entscheidung treffen: Soll seine Frau in dieser Situation das Kind zur Welt bringen? Die Ärzte befürchten, dass das Baby durch die starken Medikamente behindert sein könnte. Doch Miguel entscheidet sich, trotz aller Risiken, für das Kind. Es wird ein Mädchen, sie soll Lena heißen. Mit einem Beamer und einem Bettlaken macht er sogar das Krankenzimmer seiner schwangeren Freundin zum Heimkino - in der Hoffnung Yuliya so ins Leben zurück zu helfen. Werden sein entschlossener Kampf und seine unerschütterliche Liebe zu seiner Frau sie wieder ins Leben zurückholen? Und wird sie am Ende tatsächlich ein gesundes Kind zur Welt bringen? Vor Miguel liegen bange Wochen und Monate. Von tödlicher Eifersucht zu großen Liebe: Die Geschichte von Melissa Dohme, heute 24 Jahre alt, aus Clearwater, Florida, sorgt für Gänsehaut. Im Januar 2012 macht die junge Frau mit ihrer Jugendliebe Robert Burton Schluss. Rasend vor Eifersucht beschimpft und schlägt er Melissa und wird schließlich von einem Gericht dazu verurteilt, Anti-Aggressionskurse zu besuchen und sich von seiner Ex-Freundin fern zu halten. Burton gelingt es jedoch Melissa unter dem Vorwand zu einem Treffen zu bewegen. Er wolle mit der Beziehung abschließen. Die junge Frau willigt ein. Eine Entscheidung, die sie fast das Leben kostet. Burton überfällt sie noch vor ihrer Haustür mit einem Messer. 32 Mal sticht er auf Melissa ein. Sie erleidet mehrere Knochen-Brüche in Gesicht und Schädel, einen Schlaganfall und ihre Nieren versagen. Feuerwehrmann Cameron Hill trifft als erster am Unglücksort ein und rettet Melissa das Leben. In der Klinik hat Melissa vier Herzstillstände und muss wiederbelebt werden. Nach dem Überfall ist die junge Frau schwer gezeichnet. Die Ärzte prognostizieren Melissa, dass sie nie wieder ganz gesund werden würde. Aber Melissa wil In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Annett Möller Originaltitel: Spektakulär - Meine unglaubliche Geschichte im Countdown