WDR 22:10 bis 23:40 Komödie Blendende Weihnachten USA 2006 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Adventskalender, persönliche Grußkarten für die Verwandten, festlicher Schmuck und ein riesiger Baum: Für den Augenarzt Steve Finch gehört das alles zu einem gelungenen Weihnachtsfest dazu. Im ganzen Ort ist er als großer Christfest-Fan bekannt. Steves Frau, Kelly, und seine beiden Kinder Madison und Carter hingegen zeigen sich von seinem alljährlichen Weihnachtswahnsinn nicht unbedingt begeistert, widerwillig spielen sie aber immer wieder mit. Kurz vor Weihnachten zieht im Nachbarhaus eine neue Familie ein: Der Autoverkäufer Buddy Hall, ein etwas vulgärer, im Grunde aber liebenswerter Kerl, mit seiner Gattin Tia sowie seinen Kindern Emily und Ashley. Während sich Kelly und Tia auf Anhieb gut verstehen, entbrennt zwischen den beiden Herren ein grotesker Nachbarschaftsstreit. Denn als Buddys Töchter feststellen müssen, dass ihr Haus auf einer Online-Weltkarte nicht zu erkennen ist, kann ihr ambitionierter Vater diese Schmach nicht auf sich sitzenlassen. Mittels Unmengen an Weihnachtsbeleuchtung setzt Buddy alles daran, sein neues Heim auch im Internet "sichtbar" zu machen - mit Erfolg. Keine Frage, dass Steve durch die pompösen Aktionen seinen Titel als städtischer Weihnachts-König gefährdet sieht. Nachdem der Neider vergeblich versucht hat, die aberwitzige Festbeleuchtung des Nachbarhauses zu sabotieren, schließt er eine Wette ab: Sollte es Steve gelingen, Buddy beim weihnachtlichen Eisschnelllauf-Wettbewerb zu schlagen, muss dieser seine Festbeleuchtung ausknipsen. Sollte Buddy gewinnen, muss Steve einen Wagen bei ihm kaufen. Damit aber geht der Ärger erst richtig los. Die liebevolle Satire "Blendende Weihnachten" mit Danny DeVito und Matthew Broderick nimmt den amerikanischen Weihnachtsrummel aufs Korn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danny DeVito (Buddy Hall) Matthew Broderick (Steve Finch) Kristin Davis (Kelly Finch) Kristin Chenoweth (Tia Hall) Alia Shawkat (Madison Finch) Dylan Blue (Carter Finch) Kelly Aldridge (Ashley Hall) Originaltitel: Deck the Halls Regie: John Whitesell Drehbuch: Matt Coman, Chris Ord, Don Rhymer Kamera: Mark Irwin Musik: George S. Clinton