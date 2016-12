WDR 20:15 bis 21:45 Show Die schönsten Weihnachts-Hits - Von Jingle Bells bis Stille Nacht D 2016 2016-12-21 22:10 Untertitel HDTV Merken Die Weihnachtszeit und Heiligabend nahen, die Straßen sind schon hell beleuchtet, bald öffnen auch die ersten Weihnachtsmärkte ihre Pforten und überall duftet es nach herrlichen Leckereien. Was darf da auf keinen Fall fehlen? Natürlich die passende Musik! Weihnachtslieder gehören in den Dezember und die Adventszeit wie Kerzen, Glühwein, Punsch und Spekulatius. Einige davon sind sogar bekannter und beliebter als so mancher Pop-Hit. Ob "Jingle Bells", "Last Christmas" oder Klassiker wie "Stille Nacht" - jeder hat eine Verbindung zu diesen und anderen Weihnachtliedern. Sebastian Krumbiegel, Henning Krautmacher, Bianca Hauda und viele andere präsentieren moderne und klassische, heimische und vor allem internationale Weihnachtslieder quer durch alle Epochen, Sprachen und Musikstile. Dazu liefern sie interessante Informationen und unterhaltsame Anekdoten rund um die Lieder und ihre Interpreten und erzählen persönliche Geschichten und Begebenheiten zu "ihrem" Weihnachten. 90 Minuten Musik, ein festliches und stimmungsvolles Highlight - passend zur festlichsten und stimmungsvollsten Zeit des Jahres. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Sebastian Krumbiegel, Henning Krautmacher, Bianca Hauda Originaltitel: Die schönsten Weihnachts-Hits