WDR 11:55 bis 12:45 Dokusoap Pinguin, Löwe & Co. Geschichten aus dem Zoo Münster D 2006 Stereo Untertitel Live TV Merken Delfine müssen manchmal auf Kommando husten! Denn eine Untersuchung ihrer Atemluft gehört zur Routine. Wenn in der aufgefangenen Luft aus dem Atemloch keine Bakterien sind, dann ist alles in Ordnung. Auch Elefant Kanaudi muss Routine über sich ergehen lassen: Die Füße werden behandelt. Erst muss der grobe Schmutz ab, danach kommt der Trennschleifer zum Einsatz! Im Schildkrötenbecken hingegen ist heute die Überraschung groß: Eine Schildkröte legt tatsächlich Eier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pinguin, Löwe & Co.

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:14

Seit 255 Min. Der Nussknacker

Ballett

3sat 11:15 bis 13:00

Seit 58 Min. SpongeBob Schwammkopf

Trickserie

Nick 11:45 bis 12:15

Seit 28 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 11:45 bis 12:30

Seit 28 Min.