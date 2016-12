WDR 08:50 bis 09:50 Märchenfilm Pinocchio D 2013 Untertitel HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der arme, alte Gepetto staunt nicht schlecht, als die von ihm aus einem Stück Holz geschnitzte Figur plötzlich quicklebendig wird. Schnell sorgt Pinocchio im ganzen Dorf für Aufregung. Mit der Wahrheit nimmt es Pinocchio nicht immer so genau. Doch bei jeder Lüge wird seine Nase länger und länger. Auf seiner Reise wird Pinocchio lernen, was es heißt, ein richtiger Junge zu sein. Pinocchio begibt sich auf eine Reise und begegnet dabei dem aufbrausenden Direktor eines Puppentheaters. Mit seinen Geschichten rührt Pinocchio Direktor Mangiafuoco zu Tränen und bekommt von ihm ein paar Goldstücke geschenkt, weil Pinocchio und sein Vater doch so arm sind. Aber wird sich Pinocchio wirklich zurück nach Hause begeben, zu seinem Papa? Es gibt Geschichten, die es wert sind, weitererzählt zu werden. "Pinocchio" ist so eine. Es ist die Geschichte vom Erwachsenwerden, die jedes Kind durchlebt und jeder Erwachsene durchlebt hat. Die um keine Lüge verlegene und dennoch sympathische Holzfigur mit der langen Nase ist auf der ganzen Welt bekannt. Doch wie kann es überhaupt sein, dass ein Stück Holz lebendig wird, überall für Chaos sorgt, die Schule schwänzt und schließlich sogar von einem Wal verschluckt wird? Gerade in der Kombination von Animation und Realfilm liegt der besondere Reiz dieser Neuverfilmung. Die Drehbuchautorin Alexandra Maxeiner und Regisseurin Anna Justice haben sich eng an die Buchvorlage von Carlo Collodi gehalten. Die hervorragenden Schauspieler Ulrich Tukur, Sandra Hüller, Florian Lukas, Inka Friedrich, Benjamin Sadler und vor allem Mario Adorf machen aus dieser "Pinocchio"-Verfilmung ein ganz besonderes Erlebnis für die ganze Familie. Pinocchio" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD unter der Federführung des Westdeutschen Rundfunks in Koproduktion mit der FFP New Media, gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mario Adorf (Geppetto) Aaron Kissiov (Pinocchio) Florian Lukas (Kater) Sandra Hüller (Fuchs) Ulrich Tukur (Feuerfresser) Benjamin Sadler (Antonio) Inka Friedrich (Anna) Originaltitel: Pinocchio Regie: Anna Justice Drehbuch: Alexander Maxeiner Kamera: Mathias Neumann Musik: Julian Maas, Christoph M. Kaiser

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 222 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:14

Seit 74 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:25 bis 09:25

Seit 47 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 08:30 bis 09:30

Seit 42 Min.