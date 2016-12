RTL Passion 20:15 bis 21:00 Fantasyserie Once Upon A Time - Es war einmal ... Die schlafende Liebe der zwei Schwestern USA 2015 2016-12-21 23:05 Merken Um nach Storybrooke zu gelangen, plant Hades eine Vereinigung mit Zelena. Regina will dies verhindern und sich hierfür mit ihrer Mutter Cora verbünden. Als der Plan scheitert, lüftet Cora ein altes Familiengeheimnis über die wahre Verbindung zwischen Regina und Zelena. James hingegen ereilt ein dramatisches Schicksal, als Konsequenz aus seiner unbelehrbaren Rachelust an seinem Bruder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ginnifer Goodwin (Mary Margaret Blanchard) Jennifer Morrison (Emma Swan) Lana Parrilla (Regina Mills) Josh Dallas (David Nolan) Emilie de Ravin (Belle French) Colin O'Donoghue (Captain Hook) Jared Gilmore (Henry Mills) Originaltitel: Once Upon a Time Regie: Romeo Tirone Drehbuch: David H. Goodman, Brigitte Hales Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 12