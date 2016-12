RTL Passion 15:05 bis 15:30 Daily Soap Unter uns D 2016 2016-12-21 22:15 Merken Malte und Caro geraten über die per Post geschickte Ratte in einen heftigen Streit. Während Caro wütend das Schiller verlässt, glaubt Malte, dass Mario hinter der Drohung steckt. Bambi wiegelt ab, vielleicht ist die Ratte auch nur Zufall. Aber Malte hält die Aktion für eine Schikane Marios. Als das Ordnungsamt das Schiller vorläufig schließt, findet Malte ausgerechnet bei Caro Unterstützung. Seine Ahnung wird kurz darauf durch eine Droh-SMS bestätigt: Mario will sich tatsächlich an Malte rächen... Irene erfährt, dass Rosi dem verstorbenen Ottmar zu Weihnachten einen selbstgebackenen Christstollen versprochen hat und jetzt untröstlich ist, dieses Versprechen nicht halten zu können. Kurzerhand erfindet Irene einen Schiller-Stollen-Backwettbewerb. Doch ihre Bemühungen, genug Teilnehmer für den Wettbewerb zu finden, scheitern an dem Unwillen der Nachbarn. Verärgert über so wenig Gemeinschaftssinn, droht Irene schließlich mit ernsten Konsequenzen. Es sei denn, alle Mieter machen beim Backen mit... KayC entgeht dank Pacos entschlossenem Eingreifen, knapp einer Vergewaltigung durch den vermeintlichen Manager. Aufgelöst lehnt sie Pacos dringende Mahnung, den Kerl anzuzeigen, ab, immerhin hat sie den Typen selbst mit in die Wohnung gebracht. KayC gibt sich optimistisch, damit klarzukommen. Doch Paco merkt, dass sie stärker unter dem Angriff leidet, als sie zugibt. Und so stellt er sich zu Ellis Irritation schützend vor KayC. Die ist ihm sehr dankbar und ihr Blick auf Paco ändert sich völlig... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns