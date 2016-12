RTL Passion 11:50 bis 12:15 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 2016-12-21 03:00 Merken Ben versucht, sich Katja und Meyerhoff gegenüber professionell zu verhalten. Doch als ihm wieder vor Augen geführt wird, dass Meyerhoff Katja ins Bett kriegen will, macht er ihm eine klare Ansage. Es kommt zum Streit, den Katja mitbekommt. Als sie Ben anschließend vorwirft, sich wieder in ihr Leben einzumischen, platzt Ben der Kragen und er gesteht Katja, dass er sie doch liebt. Deniz versucht nach wie vor, seine Selbständigkeit zu planen und wird in seinem Vorhaben von Richard unterstützt. Deniz' Frust wächst, als er merkt, wie schwer es ist, einen Fahrdienst zu finden, bei dem er finanziell einsteigen kann. Doch dann überrascht ihn Marian plötzlich mit einer Idee. Franziska hat Angst, dass Florian sie mit der schönen Unbekannten betrügt und traut sich jedoch nicht, ihn damit zu konfrontieren. Annette versucht, die verletzte Franziska aufzubauen. Als Franziska einen Rat von Ingo bekommt, beschließt sie, Florian aus dem Weg zu gehen und ihn kühl abzuweisen. Doch dies fällt ihr schwerer, als gedacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Andreas Stenschke Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:14

Seit 256 Min. Der Nussknacker

Ballett

3sat 11:15 bis 13:00

Seit 59 Min. SpongeBob Schwammkopf

Trickserie

Nick 11:45 bis 12:15

Seit 29 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 11:45 bis 12:30

Seit 29 Min.