RTL Passion 08:55 bis 09:20 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-12-21 15:30 Merken Nachdem Simone und Vincent in einem vertrauten Moment von Michelle überrumpelt wurden, ist Vincents Sorge groß, dass sich Zweifel in Michelle regen und sie sich bewusst Simones Einfluss entziehen könnte. Als Michelle tatsächlich Simones Einladung zu Weihnachten absagt, fühlt Vincent sich bestätigt und ein Streit entbrennt. Doch gerade als Simone versöhnlich auf Vincent zugehen will, muss sie fürchten, dass Vincent die Stadt verlassen hat - und damit ihre einzige Hoffnung, Richard zurückzuholen. Deniz bleibt trotz Jennys emotionaler und geschäftlicher Erpressung, schweren Herzens dabei - er will sein Business nicht durch eine Beziehung mit ihr aufs Spiel setzen. Jenny ringt enttäuscht mit sich, entschließt sich dann aber dazu, Deniz Forderung nach einer rein geschäftlichen Partnerschaft nachzukommen. Doch Deniz und Jenny müssen beide sehr schnell feststellen, dass dieses Vorhaben leichter gesagt als getan ist. Ronny hat den Weihnachtsbaumverkauf voll im Griff und Ingo ist beeindruckt, wie gut das Geschäft zu laufen scheint. Doch gerade, als sich Ronny daran machen will, alle vorbestellten Weihnachtsbäume auszuliefern, muss er erkennen, dass es sich bei den Bäumen um Hehlerware handelt. Er muss sämtliche Bäume zurückgeben. Doch Ronny ist entschlossen, den Schaden wiedergutzumachen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt

