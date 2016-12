RTL Plus 20:15 bis 21:00 Show Einsatz in 4 Wänden Spezial - Der Schrotthof D 2009 Stereo Merken Es sollte ihr Traumhaus werden, ein alter Resthof, den sie aus eigener Kraft und ganz nach ihren eigenen Vorstellungen renovieren und gestalten können. Vater Helmut (56, gelernter KFZ-Mechaniker), Mutter Susanne (53, gelernte Sekretärin) und die Kinder Sabrina (18) und Patrick (15) haben keine großen Ansprüche. Sie wünschen sich ausschließlich ein kleines Häuschen mit einem Garten, wenn möglich mit ein wenig Platz, um Tiere beherbergen zu können. Als Vater Helmut arbeitslos wird, wird aus dem geliebten Resthof ein Alptraum für die gesamte Familie. Für die Renovierung ist einfach kein Geld mehr vorhanden. Die Familie droht an der Situation zu zerbrechen. Streitereien sind an der Tagesordnung. Ein Tiefpunkt für die Familie: Vater Helmut ist mit der Situation und dem eigenen Versagen überfordert und stürzt sich in den Alkohol. Ein gemeinsames Zusammenleben ist nicht mehr möglich. Es kommt zum Bruch. Susanne zieht mit ihren Kindern in ein Frauenhaus, Helmut bleibt allein im baufälligen Haus zurück. In seiner Verzweiflung sieht er nur noch einen Ausweg. Er will sich und das Haus in die Luft sprengen, um dem eigenen Elend ein Ende zu setzen. Erst ein Großeinsatz der Polizei verhindert Schlimmeres. Nach einem Familienkrisengipfel und Helmuts Versprechen, nicht mehr zu trinken, entschließt sich die Familie zu einem Neuanfang. Doch das baufällige Haus setzt den Piepers weiterhin enorm zu. Die Kinder hausen in einer Bretterbude unterm Dach, die Eltern schlafen in einem kaputten Wohnwagen. Ein Leben am Existenzminimum. Familie Piepers ist klar: Ihren Lebenstraum können sie aus eigener Kraft nie verwirklichen. Jetzt setzen sie all ihre Hoffnungen auf Tine und ihr Team, die den Großeinsatz "Schrotthof" in Angriff nehmen werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tine Wittler Gäste: Gäste: Tine Wittler (Wohn-Expertin) Originaltitel: Einsatz in vier Wänden - Spezial