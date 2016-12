BR Fernsehen 22:00 bis 22:45 Dokumentation DokThema Syrienspenden - Was kommt an? D 2016 2017-01-14 21:47 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Filmautoren Ralph Gladitz und Bernhard Niebrügge folgen der Spur des Geldes in die Krisengebiete und begleiten den Kabarettisten Christian Springer in den Libanon, wo er mit seiner Organisation Orienthelfer e.V. schnell und unbürokratisch Flüchtlinge aus Syrien unterstützt. Für die Not der Syrien-Flüchtlinge und die verbliebenen Menschen vor Ort spenden Bürger Millionen, geben Staaten Milliarden Steuergelder. Allein auf den internationalen Syrien-Geberkonferenzen wurden mehr als zwölf Milliarden Dollar versprochen. Deutschland, als viertgrößter Geber weltweit, hat bereits über zwei Milliarden Euro an Hilfsorganisationen der UN und an Nichtregierungsorganisationen wie die Welthungerhilfe oder die Malteser überwiesen. Doch kommt das Geld wirklich bei den Notleidenden an? Wird es vor Ort sinnvoll verwendet? Die Filmautoren Ralph Gladitz und Bernhard Niebrügge folgen der Spur des Geldes in die Krisengebiete, sprechen mit Vertretern der UN und den großen Hilfsorganisationen, fragen, warum die Not der Kriegsopfer größer wird, obwohl die Hilfssummen immer weiter wachsen. Den Kabarettisten Christian Springer begleiten sie in den Libanon, wo er seit Jahren mit seiner Organisation Orienthelfer e.V. schnell und unbürokratisch Flüchtlinge aus Syrien unterstützt. Kann er die Spendengelder besser vor Korruption und Unterschlagung bewahren als große Organisationen? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Syrienspenden - Was kommt an? Regie: Ralph Gladitz/Bernhard Niebrügge