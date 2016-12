Pro7 MAXX 20:15 bis 22:05 Trickfilm One Piece Abenteuer in Alabasta J 2007 Nach den Comics von Eiichiro Oda 2016-12-21 03:40 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Die Strohhut-Bande trifft auf Bon Curry. Ein schräger Typ, der sich außerdem in jede Person verwandeln kann, die er einmal im Gesicht berührte. Die schöne Prinzessin Vivi erkennt ihn als Komplizen von Sir Crocodile, der in Vivis Heimat Alabasta einen Bürgerkrieg anzetteln will, um die Macht an sich zu reißen. Kann die Strohhut-Bande Vivi und ihrem Vater, dem König von Alabasta, helfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece: Epis?do obu Arabasuta Sabaku no ?jo to Kaizoku-tachi Regie: Takahiro Imamura Drehbuch: Hirohiko Uesaka Musik: Kôhei Tanaka Altersempfehlung: ab 12